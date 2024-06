Sol e tempo seco marcam a terça-feira em Três Lagoas

Terça-feira (18), de tempo estável, seco, altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Este cenário se estenderá até o final de semana em Três Lagoas.

Este tempo se deve atuação de uma massa de ar quente que impede a entrada das frentes fria e inibe a formação de nuvens e chuvas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15-45%.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 18°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.