Suspeito de assaltar conveniência é preso em operação conjunta entre 3ªDP e Força Tática

Uma ação conjunta da 3ª Delegacia de Polícia Civil e a Força Tática, do 2º Batalhão de Polícia Militar, resultou na prisão de um homem, de 41 anos, na tarde de segunda-feira (8), suspeito de roubo a mão armada. O crime foi registrado no domingo (7), na avenida Rafael de Haro, Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas.

O assalto ocorreu em uma conveniência, no bairro. O caso foi registrado e a 3ª Delegacia de Polícia Civil, teria passado a investigar a ocorrência que, em menos de 24h após o crime, os investigadores conseguiram levantar a identificação do principal suspeito do roubo ao comércio, de onde levou R$150 e um celular.

Com a identificação de um dos suspeitos do roubo, foi realizada uma operação da Polícia Civil, com apoio da Força Tática. As equipes fizeram rondas nas proximidades de onde o suspeito do roubo residia, no bairro Jardim das Violetas.

Os policiais visualizaram o suspeito em uma moto Honda Fan150, cor vermelha, com as mesmas características da usada no crime. Foi feita abordagem e o homem teria confessado o assalto. Questionado sobre o comparsa, que nas imagens de circuito interno aparece usando uma máscara, o comparsa preferiu se manter em silêncio.

Foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (assalto a mão armada e com emprego de grave ameaças). A investigação continuará para identificar e prender o suspeito que teria auxiliado no assalto.