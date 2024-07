Suspeito de diversos roubos em Três Lagoas morre após reagir a tentativa de prisão

Um homem de 26 anos, identificado como Michael Jorge Gonçales Lopes, conhecido como 'Japa', foi morto em uma ação policial durante uma tentativa de prisão na noite deste domingo (30). O suspeito já possuía um extenso histórico criminal. O caso ocorreu em um terreno baldio, localizado na rua Nelson Natalino, no residencial Orestes Prata Tibery (Orestinho), em Três Lagoas.

Por volta das 22h, os policiais militares da Força Tática receberam informações sobre a localização do suspeito, acusado de cometer vários roubos violentos neste final de semana. As rondas ostensivas foram realizadas nas regiões do Orestinho, Novo Oeste e Residencial OT, onde ele e um comparsa estavam escondidos.

Durante a patrulha, os policiais avistaram Michael em frente a um terreno baldio, vestindo as mesmas roupas usadas em um roubo minutos antes, nas proximidades do Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir correndo para uma casa em construção.

Segundo os relatos dos policiais, ‘Japa’ estava com um objeto metálico na mão e, durante a tentativa de fuga, foi encontrado dentro da construção. Desobedecendo as ordens para soltar a faca que empunhava, ele avançou contra um dos policiais, que disparou em legítima defesa. O suspeito foi baleado, socorrido e levado ao Hospital Auxiliadora, onde chegou em estado gravíssimo e morreu na sala de emergência.

No hospital, os agentes foram procurados por um homem que acompanhava uma vítima de assalto sendo atendida no pronto-socorro. A vítima relatou que foi agredida com coronhadas e teve os documentos roubados. As características do assaltante, que usava uma pistola, coincidiam com as vestes de Michael.

Michael, conhecido por tráfico de drogas, furtos, posse de drogas, receptação, resistência à prisão e desobediência, havia sido preso pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil no dia 10 de junho por tráfico de drogas, mas foi liberado para responder ao processo em liberdade. Nos últimos dias, uma série de roubos violentos foi registrada em Três Lagoas, com características que correspondiam a Michael.

Ele também é suspeito de um roubo ocorrido no dia 21 de junho, em que uma idosa que caminhava na rua teve a bolsa arrancada por dois ladrões em uma bicicleta. A vítima caiu no chão, sofrendo diversas lesões devido à queda.