Suspeito de diversos roubos em Três Lagoas morre após reagir à tentativa de prisão

Um homem de 26 anos identificado como Michael Jorge Gonçalves Lopes, conhecido como ‘Japa’, foi morto em uma ação policial durante tentativa de prisão na noite do dia 30 de junho. O suspeito já possuía um extenso histórico criminal, como diversos casos de roubos violentos, em Três Lagoas.

A tentativa de prisão foi em um terreno baldio, na rua Nelson Natalino, no residencial ‘Orestinho’, em Três Lagoas. O comunicado sobre a localização do suspeito se deu por volta de 22h, quando os policias iniciaram as buscas pela região.

Segundo a polícia, o ‘Japa’ estava com as mesmas roupas usadas em um roubo nas proximidades do Ginásio Municipal de Esportes ‘Cacilda Acre Rocha’, minutos antes da sua prisão. Em um terreno baldio, onde foi encontrado, o suspeito estava acompanhado de um comparsa. Ao perceberem a chegada dos policiais, eles correram para uma casa em construção.

Ainda de acordo com a polícia, ‘Japa’ estava com uma faca na mão, e não obedeceu a ordem para soltar a arma e partiu para cima dos policias, os quais reagiram em legítima defesa. O suspeito foi baleado e depois levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

‘Japa’ era conhecido pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, furtos, receptação e desobediência, e já havia sido preso anteriormente pelo Setor de Investigação Gerais (SGI) da Polícia Civil, mas foi liberado para responder ao processo em liberdade.