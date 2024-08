Suspeitos invadem residência e furtam veículo com diversos itens de imóvel

Um carro com queixa de furto foi recuperado pela Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (13), após denúncias anônimas levarem os policiais a um terreno baldio ao lado da Escola Municipal Maria Eulália, no bairro Jardim Caçula, em Três Lagoas.

Por volta das 11h, a Polícia Militar foi acionada por populares que avistaram o veículo abandonado com as portas abertas e várias roupas dentro. Na ligação para o telefone 190, a denunciante forneceu a placa do carro, e foi confirmado que o veículo era produto de furto. A Rádio Patrulha foi então designada para o local.

Continue Lendo...

Enquanto os policiais da Rádio Patrulha preservavam a cena até a chegada do guincho, o proprietário do veículo compareceu ao terreno baldio e confirmou que o veículo havia sido furtado, no início desta manhã, às 6h. Os suspeitos invadiram a casa da vítima, que fica a poucas quadras de distância do local, pularam o muro com o auxílio de uma escada e levaram o carro, juntamente com diversos itens subtraídos do imóvel.

Durante a ocorrência, a Polícia Científica foi informada sobre a recuperação do bem para que realizasse a coleta de material que pudesse auxiliar a Polícia Civil na identificação dos suspeitos. A Polícia Militar também realizou um levantamento de informações com vizinhos, na tentativa de obter características dos suspeitos e contribuir para captura ainda no período de flagrância.