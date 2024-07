Suzano abre oportunidade de emprego para Três Lagoas

A Suzano está com processo seletivo aberto para atender a demanda de suas operações em Três Lagoas e região. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual, na Plataforma de Oportunidades da empresa (https://suzano.gupy.io/).

Outra oportunidade aberta é para a função de Supervisor(a) de Operações Florestais. Os interessados devem atender os seguintes pré-requisitos: disponibilidade para atuar presencialmente em Três Lagoas, Água Clara e Brasilândia; ter Ensino Superior completo em Administração, Engenharia ou áreas correlatas, ou formação em Técnico Florestal ou Técnico Agrícola. É desejável atuação prévia na área de operações florestais por no mínimo dois anos; conhecimento intermediário em Pacote Office; noções em gestão de processos florestais e conhecimentos técnicos em operações florestais e certificações ISO 9100, 14.001, 18.001, FSC, CERFLOR e SA 8000, serão considerados diferenciais. As inscrições ficam abertas até o dia 09 de julho e devem ser feitas pela página: https://suzano.gupy.io/jobs/7331467?jobBoardSource=gupy_public_page.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://suzano.gupy.io/). Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no Estado e em outras unidades da Suzano no País, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.

*Informações da assessoria.