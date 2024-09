Suzano e Sest-Senat promovem capacitação para motoristas profissionais com foco em mulheres

A parceria entre a Suzano e o Sest/ Senat segue em andamento com o Programa Escola de Motoristas Profissionais. Iniciado em junho deste ano, o programa tem como objetivo a formação de 150 novos motoristas no setor de logística florestal, priorizando a inserção de mulheres neste mercado, tradicionalmente dominada por homens.

Gustavo Henning, gerente de Logística Florestal da Suzano, em Três Lagoas, destacou a importância da iniciativa. "Queremos trazer as mulheres para o mercado de transporte florestal. Elas trazem mais segurança para a operação e detalhes para a diversidade no setor. Além disso, o cuidado e o zelo com os equipamentos e com a vida são características notórias nas motoristas mulheres", afirmou.

A primeira turma, composta exclusivamente por 24 mulheres, teve a sua aula inaugural em julho, e está em fase de conclusão. A partir de agora, o curso está aberto para novos inscritos, sem distinção de gênero, mas com vagas preferencialmente voltadas para mulheres. A segunda turma tem início prevista para o dia 7 de outubro, e a terceira será formada em meados do mesmo mês. O programa busca atingir a meta de 150 motoristas capacitados até o final do ano.

Oportunidades

O curso é direcionado a motoristas que já possuam habilitação nas categorias D ou E e que residam na região de Três Lagoas. Além de promover a capacitação, a Suzano oferece um incentivo financeiro de R$ 1,4 mil para os alunos aprovados e certificados ao final do programa, com o intuito de auxiliar nos custos do processo formativo.

Henning ressaltou ainda o compromisso da Suzano com a diversidade e a equidade de gênero. "Existe uma lacuna grande nesse mercado, e a empresa está em pleno crescimento. Precisamos preencher essas vagas e acreditamos que a inserção das mulheres pode trazer não só diversidade, mas também mais segurança e desempenho operacional."

O horário de funcionamento do Sest/ Senat é das 7h30 às 18h30, e as inscrições podem ser feitas presencialmente ou por telefone. O curso tem duração de 40 a 45 dias, em horário integral, das 7h30 às 17h30, e é dividido em grupos de estudo com aulas teóricas e práticas.

