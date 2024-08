Suzano está com seis processos seletivos abertos para Três Lagoas

A Suzano está com seis processos seletivos abertos para atender a demanda das operações em Três Lagoas. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

Para a função de Analista de Comportamento Seguro Júnior, as pessoas interessadas devem atender os seguintes pré-requisitos: ter Ensino Superior completo nas áreas de Psicologia, Psicologia do Trabalho ou áreas correlatas; conhecimento intermediário em Pacote Office; possuir experiência na condução de metodologias de desenvolvimento humano em segurança do trabalho; ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria ''B''. Especialização em Psicologia do Trabalho ou Organizacional será considerado um diferencial para a vaga. As inscrições ficam abertas até o dia 20 de agosto e devem ser feitas pela página.

Outra oportunidade aberta é para a função de Analista de Manutenção Mecânica Sênior. Os interessados devem atender os seguintes pré-requisitos: possuir disponibilidade total para atuar em Três Lagoas; ter concluído Ensino Técnico, Tecnólogo ou Superior (cursando ou completo) em mecânica, elétrica, instrumentação, mecatrônica, eletrônica, automação, eletrotécnica; conhecimento em Sistema SAP; vivência em planejamento e gestão de manutenção mecânica industrial e metodologias estruturadas de resolução de problemas. As inscrições ficam abertas até o dia 20 de agosto e devem ser feitas pela página.

Já para a função de Assistente Administrativo ll, os pré-requisitos são: ter Ensino Médio completo e conhecimento intermediário ou avançado em Pacote Office; disponibilidade para ir à campo todos os dias. Formação em Ensino Superior, vivência com SAP (Desenvolvimento e Análise de Sistemas) e conhecimento na área florestal, serão considerados diferenciais. As inscrições ficam abertas até o dia 21 de agosto e devem ser feitas pela página.

Também está em andamento o processo seletivo para Condutor(a) de Veículo Florestal l. As pessoas interessadas precisam: ter concluído o Ensino Fundamental; ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria ''E''; experiência em condução de veículos articulados no transporte de madeira; ter realizado Curso de Cargas Indivisíveis e possuir disponibilidade total para residir em Três Lagoas. As inscrições seguem abertas até o dia 25 de agosto e devem ser feitas pela página.

Ainda para Três Lagoas, há oportunidade aberta para a função de Técnico(a) em Logística Florestal ll. Para concorrer, as pessoas interessadas precisam atender aos seguintes pré-requisitos: disponibilidade total para residir em Três Lagoas; ter concluído Ensino Técnico ou Superior na área de Logística ou correlatas; possuir conhecimento intermediário em Pacote Office e SAP (Desenvolvimento e Análise de Sistemas); experiência prévia na área florestal e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria ''B'' ou superior. As inscrições seguem abertas até o dia 25 de agosto e devem ser feitas pela página.

Outra vaga disponível é para a função de Técnico(a) de Planejamento e Controle de Produção (PCP) - exclusiva para pessoas com deficiência. Os pré-requisitos, são: disponibilidade para residir em Três Lagoas; formação Técnica ou Superior nas áreas de Engenharias (Florestal ou áreas correlatas); conhecimento intermediário em Pacote Office e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria ''B''. Experiência em uma ou mais áreas do setor florestal: PCP, logística, silvicultura e/ou colheita e ter conhecimento em geoprocessamento e topografia além de ferramentas de desenho (ArcGIS ou QGIS), serão considerados diferenciais. As inscrições seguem abertas até o dia 23 de agosto e devem ser feitas pela página.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. Na página, candidatos também poderão acessar todas as vagas abertas no estado e em outras unidades da Suzano no país, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.

*Com informações da assessoria da Suzano