Suzano está com três oportunidades de emprego abertas para Três Lagoas

A Suzano está com três processos seletivos abertos para atender a demanda de operações em Três Lagoas. As inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

Para concorrer ao processo seletivo para Condutor(a) Veículo Florestal III, as pessoas interessadas precisam atender os seguintes pré-requisitos: ter ensino fundamental completo; possuir CNH categoria "E" e total disponibilidade para residir em Três Lagoas. As inscrições ficam abertas até o dia 21 de junho e devem ser feitas pela página.

Já para função de Auxiliar de Viveiro I, os pré-requisitos são: ter ensino fundamental completo e residir em Três Lagoas. As inscrições ficam abertas até o dia 21 de junho e devem ser feitas pela página.

Outro processo seletivo aberto na unidade de Três Lagoas é para a função de Consultor(a) Planejamento Financeiro I. Para concorrer, pessoas interessadas devem atender aos seguintes pré-requisitos: ensino superior completo em Engenharia, Administração, Contábeis, Economia ou áreas afins; possuir experiência robusta na área de planejamento financeiro; ter habilidade com pacote Office e Power BI. Conhecimento em métodos estatísticos, programação básica e Alteryx será um diferencial, assim como ter experiência com VPL, MTIR e Payback e vivência prévia no setor de agronegócio, florestal, cana de açúcar ou similares. As inscrições ficam abertas até o dia 23 de junho e devem ser feitas pela página.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no estado e em outras unidades da Suzano no país, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.

*Com informações da assessoria da Suzano