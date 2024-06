Suzano tem três processos seletivos abertos para atender operações em Três Lagoas e região

A Suzano está com três processos seletivos abertos para atender a demanda de operações em Três Lagoas e região. Entre eles, há vagas afirmativas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e mulheres. As demais inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas, na Plataforma de Oportunidades da empresa.

Um dos processos seletivos afirmativos para mulheres e/ou PcDs em aberto é para a função de Engenheiro(a) de Produção Júnior - Pátio de Madeiras. Para concorrer, os pré-requisitos são: ter ensino superior completo em Engenharia(as) ou afins; possuir conhecimento do processo de produção de celulose e em metodologias ágeis; também é desejável habilidades avançadas em Excel e conhecimento em Power BI e SAP. É importante que as pessoas interessadas tenham disponibilidade para atuar presencialmente em Três Lagoas. As inscrições ficam abertas até o dia 12 de junho e devem ser feitas pela página.

Outra oportunidade em aberto é para a função de Assistente Administrativo I - vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência (PcD). Para concorrer, os pré-requisitos são: ter ensino médio completo; conhecimento intermediário em Excel; possuir experiência com rotinas administrativas e administração de estoques; disponibilidade para atuação presencial em campo. Pessoas com conhecimento em SAP será um diferencial. As inscrições ficam abertas até o dia 30 de junho e devem ser feitas pela página.

Já para a função de Operador(a) Máquina Florestal, as pessoas interessadas devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter ensino fundamental completo; possuir experiência comprovada em carteira de no mínimo 1 ano como Operador de Máquinas Florestais ou de Colheita (Operadores de Forwarder ou de Harvester); ter CNH categoria "B"; e possuir disponibilidade para residir em Bataguassu. As inscrições ficam abertas até o dia 12 de junho e devem ser feitas pela página.

Mais detalhes sobre os processos seletivos, assim como os benefícios oferecidos pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano. Na página, candidatos e candidatas também poderão acessar todas as vagas abertas no estado e em outras unidades da Suzano no país, além de se cadastrar no Banco de Talentos da empresa.

*Com informações da assessoria da Suzano