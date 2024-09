Teatro gratuito para crianças será realizado neste sábado no Galpão da NOB

O Diversão em Cena retorna aos palcos do Galpão da NOB, em Três Lagoas, neste sábado (7), com o espetáculo gratuito “A menina que Entra em Livros”, da O Trem Companhia de Teatro. A classificação etária é para crianças a partir de 5 anos.

A apresentação inicia às 17h, mas as brincadeiras começam às 16h com a Rua de Brincar, oferecendo recreação para as crianças. As senhas para o espetáculo serão distribuídas no local, sujeito à lotação.

A peça conta a história de Júlia, uma menina, filha única, que se desespera ao saber que vai ganhar um irmãozinho e em função disso, terá que dividir o quarto com ele. Enquanto o quarto é reformado, a menina é obrigada a dormir na biblioteca, onde acaba entrando em um livro, para encontrar a solução dos problemas, e redescobrindo o mundo mágico da literatura.

O espetáculo traz música ao vivo, teatro de sombras, incentivando a leitura e apresentando elementos da cultura popular brasileira, como trava-línguas e brincadeiras de rua como amarelinha, corda, pipa e cantigas de roda.

O Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal há 14 anos, é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país. A apresentação é viabilizada por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

*Com informações da assessoria da Fundação ArcelorMittal