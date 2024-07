Terça-feira de tempo estável e seco em Três Lagoas

A terça-feira (30), será de tempo nublado, seco, e altas temperaturas, mas não tem previsão de chuva, para Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), avanço de uma frente fria oceânica deve afetar a região, fenômeno meteorológico este que trará um aumento na nebulosidade e uma leve queda nas temperaturas, especialmente nas áreas do extremo sul, sudeste e sudoeste do Estado.

Continue Lendo...

Ainda de acordo com o boletim do Cemtec, as condições meteorológicas para terça incluem sol alternando com nuvens. A umidade relativa do ar se manterá baixa, especialmente durante a tarde, resultando em uma sensação de ar seco.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 17°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.

Apesar dessa queda dos termômetros, a partir de quarta-feira (31) as temperaturas devem voltar a subir, podendo alcançar entre 34 e 37°C nas regiões pantaneira, norte e sudoeste do Estado, sinalizando o retorno de condições mais quentes e secas.