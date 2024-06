Esta terça-feira (4), será de sol com algumas nuvens, e não tem previsão de chuva, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica mais um dia de tempo estável e baixos valores da umidade relativa do ar.

Amplitude térmica segue acentuada, com temperaturas amenas ao amanhecer, e no decorrer do dia a temperatura segue em elevação.

Em Três Lagoas, a mínima registrada foi de 16°C, e a máxima pode chegar aos 30°C.