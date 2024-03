Testemunhas de Jeová celebram morte e ressurreição de Jesus Cristo neste domingo

Nesta sexta-feira (22), Testemunhas de Jeová que servem como anciãos, Liobino Neto e José Augusto, participaram do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre a reunião da celebração da morte de Jesus Cristo.

De acordo com José, uma vez a cada ano, as Testemunhas de Jeová celebram a morte de Jesus, assim como ele ordenou: “Persistam em fazer isso em memória de mim.” — Lucas 22:19. Em 2023, mais de 20 milhões de pessoas, em todo o mundo, compareceram à essa reunião. Neste ano, em Três Lagoas, será realizada neste domingo (24), em diversos locais do munícipio.

A reunião, com cerca de 1h de duração, começa e termina com um cântico. Depois de cada cântico, é feita uma oração por um ministro das Testemunhas de Jeová. Em seguida, há um discurso que fala sobre a importância da morte de Jesus e explica como Deus e Cristo os beneficiam. Confira o local mais próximo que será realizado a reunião.

Confira a entrevista abaixo: