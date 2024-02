Traficante é preso com 2,7 kg de crack em bar usado para venda de droga

Policiais da 3ª Delegacia de Polícia Civil realizaram a prisão de um homem, de 36 anos, na manhã desta quinta-feira (8), por tráfico de drogas. Ele utilizava um bar como esconderijo para armazenar os entorpecentes, na rua José Carlos Queiroz, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

A Polícia Civil estava investigando o suspeito e constatou, pela manhã de hoje, que um carro estacionou em frente ao bar. Uma pessoa descarregou uma caixa no local. Desconfiados, os investigadores abordaram o suspeito, que transportava na caixa 2,7 kg de crack, 170g de maconha e uma balança de precisão.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria confessado ser o dono do entorpecente e informou que deixaria a droga no bar, para venda posteriormente. Na casa dele, os investigadores localizaram um caderno com anotações da movimentação do tráfico e um segundo suspeito também foi abordado na casa do traficante. Ele confessou ser dono do carro.

A dupla foi levada para a 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde o primeiro suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e, o segundo, ouvido e liberado após prestar depoimento como testemunha.