Transportadora sofre furto e prejuízo beira os R$ 200 mil em Três Lagoas

Uma transportadora de mercadorias em geral foi invadida por quatro ladrões, que deixaram um prejuízo de quase R$ 200 mil, neste domingo (28), na rua Agenor Xavier de Oliveira, bairro Vila Maria, em Três Lagoas.

A vítima, de 50 anos, proprietária da transportadora, relatou na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) que teria passado em frente ao local e avistado os portões do galpão abertos, então resolveu verificar o que havia acontecido.

Ao adentrar na empresa, a vítima notou a falta de um caminhão, e ao olhar a doca de carga e descarga, percebeu a ausência de diversos produtos que estariam separados para entregas nesta segunda-feira (29). Verificando a câmera de segurança, avistou quatro pessoas invadindo o local e, mesmo com o sistema de alarmes acionado, não houve disparo, permitindo que o grupo criminoso agisse tranquilamente.

O grupo teria carregado o caminhão com 15 bobinas, 16 fardos e 8 paletes de materiais como cobre, totalizando um prejuízo de R$ 123.898,84. No local, também havia um segundo caminhão de uma empresa tomadora de serviço, que aguardava a segunda-feira para descarregar 103 unidades entre fraldas geriátricas e peças íntimas, mas também foram subtraídas e carregadas no veículo, totalizando uma perda de R$ 57.778,95.

No total, foram subtraídos R$ 181.677,79 em mercadorias de terceiros, que seriam entregues pela transportadora ao longo da semana, além do prejuízo do caminhão levado pelos ladrões. A vítima também relatou que iria procurar a delegacia nesta segunda-feira (29), mas devido à gravidade do furto, que beira a casa dos R$ 200 mil, a vítima foi no domingo mesmo até a delegacia 24h Depac, onde foi feito o boletim de ocorrência.

Durante o decorrer dos fatos, foi informado que o caminhão baú foi localizado no bairro Vila Piloto por uma equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar, mas a carga já havia sido levada pelos criminosos.