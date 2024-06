Três Lagoas atinge universalização do esgoto

Nos últimos 15 anos, houve um crescimento significativo no número de domicílios com cobertura de rede de esgoto na cidade, de acordo com o gerente regional da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), em Três Lagoas, Adilson Bahia.

Ele informou que, Três Lagoas tem quase 50 mil ligações de esgoto e já passou dos 90% de cobertura. Ou seja, o município já atingiu a universalização.

Um dos pontos considerados importantes pelo gerente é em relação ao planejamento para a execução das obras de esgoto, uma vez que, no passado, o asfalto era danificado com corte para a instalação da rede. Atualmente, segundo ele, isso não tem ocorrido nos bairros que estão recebendo asfalto.

Acompanhe abaixo reportagem sobre o assunto: