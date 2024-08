Três Lagoas e mais quatro cidades terão redução na conta de energia elétrica

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), responsável pela regulamentação do setor elétrico no país, definiu as novas tarifas de energia elétrica que começam a vigorar, nesta terça-feira (27), para os 3 milhões de clientes atendidos pela Neoenergia Elektro em São Paulo e cinco cidades de Mato Grosso do Sul, sendo Três Lagoas, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Brasilândia e Selvíria.

Para os clientes de baixa tensão, que inclui os residenciais e pequenos comércios, a redução média será de 5,60%. Os clientes de média e alta tensão, que são indústrias e grandes comércios, terão redução de 5,72%.

Continue Lendo...

O motivo da redução é devido à queda nos custos com encargos setoriais (-2,94%) e transmissão (-1,95%). A tarifa que é repassada para a distribuidora, chamada de parcela B, contribuiu com 0,21% para o reajuste total das tarifas para o consumidor final.

Uma conta de energia é composta por custos além do serviço de distribuição, e parte deles não são gerenciados pela Neoenergia Elektro, como impostos, encargos setoriais e custos de geração e transmissão de energia, entre outros.

Composição tarifária – Na composição da tarifa, a parte que compete à distribuidora apresenta o menor impacto. Do valor cobrado na fatura, 38,36% são destinados para pagar os custos com a compra e transmissão de energia. Os encargos setoriais e tributos continuam tendo uma grande participação nos custos da tarifa de energia elétrica, representando 36,96% do total. A distribuidora fica 24,67% do valor pago pelos consumidores para cobrir os custos de operação, manutenção, administração do serviço e investimentos. Isso significa que, para uma conta de R$ 100,00, por exemplo, R$ 24,67 são destinados efetivamente à empresa para operar, manter e expandir todo o sistema elétrico nas 228 cidades atendidas pela distribuidora.

*Informações da assessoria Elektro.