Três Lagoas está há 77 dias sem chuva

Uma frente fria começa a influenciar o clima em todo o Mato Grosso do Sul, a partir desta quinta-feira (8), trazendo a probabilidade de chuvas e tempestades, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do estado. A mudança climática marca o fim de um período de estiagem severa, com Três Lagoas enfrentando 77 dias sem chuva e registrando níveis alarmantes de umidade relativa do ar. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um mínimo de 60% para a saúde humana. Nos postos de saúde e hospitais, é possível observar o aumento de casos de pessoas com problemas respiratórios.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) têm emitido alertas diários sobre os perigos para a saúde decorrentes do clima seco. O Pantanal e a Costa Leste do estado estão sendo atingidos pela seca, sofrendo com queimadas que têm deixado o horizonte cinza, tanto em áreas rurais quanto urbanas.

Em julho deste ano, Três Lagoas registrou 15% de umidade e temperatura de 32,3°C, estando entre as 10 cidades mais secas do Brasil. Essa é a pior estiagem sofrida em Mato Grosso do Sul nos últimos cinco anos. Em alguns municípios, não chove há mais de 107 dias, como é o caso de Cassilândia e Paranaíba. Em Três Lagoas, a última chuva foi em 21 de maio.

Com a previsão da frente fria sobre diversas cidades do Sul e Centro-Oeste do Brasil, em Mato Grosso do Sul, espera-se um aumento na nebulosidade e a possibilidade de chuvas e tempestades.

De acordo com o meteorologista do Cemtec, Vinícius Sperling, a chegada dessa frente fria trará uma queda acentuada nas temperaturas, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste, que deverá ser mais perceptível a partir de sexta-feira (9). “Na quinta-feira (8) para sexta-feira (9), há a possibilidade de uma intensa frente fria avançar, provocando uma queda acentuada nas temperaturas em Mato Grosso do Sul, especialmente na faixa Leste do estado. Em Três Lagoas, espera-se que, na tarde de quinta-feira, as temperaturas alcancem 32ºC a 33ºC, mas, com a mudança de ventos do quadrante Norte para o Sul, devido à passagem dessa frente fria, as temperaturas deverão cair significativamente na sexta-feira, com mínima em torno de 11ºC e máxima de 19ºC, influenciadas também pela possibilidade de chuva na região”, explica.

No sábado (10), a temperatura mínima deverá ser de 8°C, e a máxima pode chegar aos 21°C. No domingo (11), os termômetros devem registrar 9°C de temperatura mínima, e a máxima não passa dos 26°C. “O tempo deve permanecer seco após a passagem da frente fria, com as máximas subindo gradativamente a partir de sábado, embora as mínimas continuem baixas. A partir de segunda-feira (12), as mínimas ficarão em torno de 11ºC a 12ºC, mas com tendência de aquecimento ao longo da semana. As máximas também subirão, começando a semana perto de 26ºC e, na quinta-feira (15), devem alcançar novamente a faixa dos 30ºC”, disse o meteorologista.

