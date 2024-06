Três Lagoas promove Dia D de Imunização contra a poliomielite neste sábado

Em um esforço conjunto para proteger a saúde das crianças, a Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Coordenação Municipal de Imunização, anuncia o Dia D de Imunização contra a Poliomielite com uso da gotinja via oral. A campanha ocorrerá neste sábado, 8 de junho, abrangendo todas as unidades de saúde do município, que estarão abertas das 8h às 16h.

O público-alvo desta importante ação são crianças de 01 a 4 anos de idade. Além da vacinação contra a poliomielite, haverá a oportunidade para atualizar a carteira de vacinação dos pequenos com todas as vacinas do calendário nacional que estiverem pendentes. Para garantir a imunização completa, os pais ou responsáveis devem levar o documento pessoal da criança e a carteira de vacinação.

A SMS enfatiza a importância da prevenção e do compromisso com a saúde infantil, convidando toda a comunidade a participar e assegurar que nenhuma criança fique desprotegida. A coordenação do evento reitera que a vacinação é segura, eficaz e é o meio mais eficiente de manter doenças imunopreveníveis longe de nossas crianças.