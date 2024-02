Três Lagoas recebe 1ª Conferência Regional de Hospitais da Costa Leste de MS

Três Lagoas recebe a 1ª Conferência Regional de Hospitais da Costa Leste de Mato Grosso do Sul com o tema “Gestão da Regulação e Compromisso no SUS”. O evento está sendo realizado, da manhã desta quarta-feira (7), na sede do Sebrae Três Lagoas, R. Zuleide Pérez Tabox, 826, área Central da cidade.

O evento reúne representantes dos hospitais da macrorregião de Saúde de Três Lagoas e o colegiado do Comitê Regional de Hospitais da Costa de Leste de Mato Grosso do Sul, além de membros do poder público. Além de palestras, o encontro é uma oportunidade de troca de experiências e conhecimento entre as instituições.

De acordo com a presidente do Comitê, Patrícia Gonçalves, a conferência será uma oportunidade de abranger e envolver mais pessoas para discutir sobre a regulação entre os hospitais da macrorregião. “A principal demanda do Comitê é falar sobre a gestão do SUS (Sistema Único de Saúde)”, destacou Patrícia.

