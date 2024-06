Três Lagoas recebe a 6ª Etapa do Estadual de Beach Tennis nesta sexta-feira

A 6ª etapa do Campeonato Estadual de Beach Tennis começa nesta sexta-feira (28) em Três Lagoas. O torneio vai reunir atletas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul e de cidades do interior paulista.

O professor de Beach Tennis, Marcos Vinícius, idealizador do campeonato, disse que o diferencial dessa etapa em relação a cidades do interior, é que a pontuação será igual do torneio na capital, ou seja, de 1000 pontos.

Segundo o professor, cerca de 300 atletas de vários lugares vão participar desta etapa do campeonato. “É um esporte que, realmente, chegou para ficar e estar crescendo cada vez mais”, destacou.

Marcus ressaltou ainda que em Três Lagoas tem atletas são candidatos ao título. “A Luísa e a Simone, além de outros atletas estão bem colocados, inclusive, novamente vão estar representando nosso estado em Fortaleza, em novembro”, contou.

Os jogos vão começar a partir das 17h de sábado, no domingo será a partir de 8h. “Quem quiser conhecer o Beach Tennis é só vir no Play. Todos estão convidados para prestigiar o evento”, convidou.

