Três Lagoas registra 12 novos casos de Covid-19 no mês de setembro

Nas duas primeiras semanas do mês de setembro, 12 novos casos de Covid-19 foram confirmados em Três Lagoas, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Atualmente, cinco pessoas estão com o vírus ativo no município, de acordo com o relatório.

Em Mato Grosso do Sul, 20 novos casos foram registrados neste mês, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde. Desse total, seis são de Campo Grande. O aumento de casos de Covid-19 começou em agosto deste ano, quando 194 testes positivos foram contabilizados no estado.

Continue Lendo...

Segundo o Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado na quinta-feira (13), essa tendência de crescimento também foi observada em outros quatro estados: São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e o Distrito Federal.

Os sintomas do coronavírus podem ser confundidos com os de uma gripe comum, como coriza, tosse e dor de garganta em casos leves. No entanto, em quadros graves, a doença pode evoluir para febre alta, falta de ar, desconforto respiratório, tosse persistente e dificuldade para se alimentar.

Para prevenir a disseminação do vírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o uso de álcool em gel, evitar aglomerações em locais fechados e, em caso de suspeita, o uso de máscaras. Além disso, o distanciamento social continua sendo uma medida de proteção.