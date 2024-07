Três Lagoas registra 15ºC e baixa temperatura deverá permanecer durante a semana

A segunda onda de frio do Inverno chegou em Mato Grosso do Sul, derrubando as temperaturas em praticamente todos os municípios . Em Três Lagoas, a temperatura mínima atingiu 15ºC, nesta terça-feira (9), e a máxima prevista não deverá ultrapassar 22ºC. A mudança no clima iniciou com uma fraca garoa na tarde de segunda-feira (8) e com chuva fraca no período da noite.

A massa de ar frio de origem polar que atua no estado e, em diversas regiões do país, deverá permanecer ao longo da semana, com manhãs e noites mais geladas. A previsão é de que na quarta-feira (10), a temperatura chegue a 13ºC, em Três Lagoas.

Somente a partir do dia 15 de junho é que as temperaturas começam a subir e voltar ao normal em cada região. Não há previsão de chuva para os próximos dias.