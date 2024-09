Três Lagoas registra aumento de 72% em queimadas

A quantidade de queimadas na região de Três Lagoas tem assustado tanto os moradores como as autoridades responsáveis pelo combate. Isso porque 274 ocorrências de focos de incêndios foram registradas pelo 5º Grupamento Militar do Corpo de Bombeiros, entre os meses de janeiro e setembro. As queimadas ocorrem nas áreas urbana e rural, principalmente no período de estiagem. De acordo com os bombeiros, a quantidade é 72% maior na comparação com o ano anterior, quando ocorreram 159 casos desse tipo.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, Reinaldo Cândido, o meio ambiente é o mais prejudicado pelas queimadas. “O aumento é muito significativo na incidência de incêndios florestais e queimadas em vegetação. Os números são alarmantes. Mas, felizmente, nas últimas queimadas, não houve vítimas. Os animais também não foram atingidos”, afirmou.

No entanto, nos últimos dois meses, a demanda de atendimento é alta no Corpo de Bombeiros. Em 23 de agosto, por exemplo, Três Lagoas registrou uma série de queimadas em vegetação em menos de 24 horas, algumas ocorrendo simultaneamente. As chamas atingiram a Segunda Lagoa e fazendas da região.

Um caminhão-pipa que ajudava no combate ao fogo não escapou e acabou destruído pelo fogo. Há suspeitas de que as queimadas tenham sido criminosas, mas até o momento, ninguém foi preso ou responsabilizado.

A polícia segue investigando os casos.