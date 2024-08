Três Lagoas sedia a 2ª fase dos Jogos da Melhor Idade

Três Lagoas vai sediar a 2ª fase dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul, na segunda-feira (26). Na competição, serão disputadas as modalidades coletivas de vôlei adaptado e bocha, esta última voltada para atletas com deficiências.

Segundo o coordenador dos jogos, Walter Dias, cerca de 800 atletas idosos, nas categorias de 50, 60 e 70 anos de idade, masculino e feminino, participarão da competição, representando seleções de 28 municípios do estado.

"Recebemos esse público no ano passado, e foi uma alegria, pois eles são muito animados e participativos. Para eles, é uma festa, e isso contagia todos que estão por perto. Além da organização e arbitragem, o público prestigia bastante", contou Walter Dias.

Os jogos ocorrerão em quatro locais: no Ginásio Cacilda Acre Rocha, no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanês, no Ginásio Poliesportivo da Faculdade Aems e no Ginásio da Escola Luís Lopes de Carvalho.

O evento movimenta a cidade durante os dias de competição. "É um estímulo para a comunidade, especialmente para a ocupação das hotelarias, bares, vendedores ambulantes, restaurantes e conveniências", destacou Walter Dias.

Ao final da competição, haverá ainda uma confraternização de Miss e Mister para todos os participantes. No dia 31 de agosto, será realizado um baile com a apresentação do grupo Irapuru de Campo Grande. "Depois dos jogos, eles vão dançar, e pode ter certeza de que será uma alegria", concluiu o organizador.

