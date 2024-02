Três Lagoas tem 2,7 mil doses da vacina contra a dengue disponíveis em estoque

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou, na segunda-feira (26), uma ampliação do grupo prioritário para a vacinação contra a dengue em todo o estado, incluindo Três Lagoas. Anteriormente, a vacinação era direcionada a crianças de 10 a 11 anos, mas agora foi estendida para abranger aquelas com idades entre 10 e 14 anos.

De acordo com Humberta Azambuja, coordenadora da Central de Imunizações, a vacinação para essa faixa etária já está em andamento. O objetivo é vacinar todas as 9.600 crianças e adolescentes do munícipio, com a meta fixada em alcançar, pelo menos, 90% desse público-alvo.

Humberta observa que a procura pela vacina contra a dengue está abaixo do esperado. O município recebeu 3.896 doses fornecidas pelo Ministério da Saúde, e ainda possui 2.700 doses em estoque. Ela explica que essa baixa procura também está sendo observada em todo o estado, motivando assim a ampliação da faixa etária.

"A vacina é licenciada para um público de 4 a 60 anos, mas quando se trata da aquisição pelo governo para toda essa população, a demanda é muito alta. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) utiliza dados epidemiológicos, incluindo a faixa etária mais afetada pela doença, hospitalizações e óbitos, para determinar o público-alvo dentro da quantidade de vacinas disponíveis, levando em conta a capacidade de produção do laboratório e a disponibilidade de compra pelo governo. Para o ano de 2024, não há planos de expandir a faixa etária da vacina.", afirma.

Até a manhã de segunda-feira, 601 crianças já haviam sido imunizadas contra a dengue. O imunizante está disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) de Três Lagoas.

