Três Lagoas tem 88 mil eleitores aptos a votar nas eleições 2024

Em outubro deste ano, mais de 1,9 milhão de eleitores, vão às urnas para eleger prefeitos, vice e vereadores. Em Três Lagoas, mais de 88 mil eleitores estão aptos a votar no pleito deste ano.

O cadastro de eleitores que será utilizado para as eleições municipais de 2024 encerrou-se dia 8 de maio. Desde então, não é mais possível realizar transferência de domicílio, revisão de dados, regularização e emissão de novos títulos. A reabertura ocorrerá no dia 5 de novembro.

Todos os eleitores em situação “regular”, com ou sem biometria coletada, poderão votar nas eleições municipais de 2024. Quem está em situação “regular sem quitação”, com multas em aberto, também poderá votar normalmente. Eleitores em situação “suspensa” ou “cancelada” não votam, e deverão justificar a ausência após o pleito ou pagar multa.

Com o fechamento do cadastro eleitoral, o Cartório Eleitoral em Três Lagoas começa os preparativos para outras etapas do processo eleitoral, entre eles, a convocação de mesários. A justiça começou uma campanha para divulgar o cadastramento para quem pretende trabalhar nas eleições.

É possível se cadastrar pelo site do TRE-MS (Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul) ou pelo aplicativo e-título. De acordo com a chefe do Cartório Eleitoral, Vanessa Barroso, o eleitor que quiser trabalhar como mesário voluntário também pode procurar o Cartório Eleitoral, e pontuou que tem uma série de vantagens para quem quer ser mesário.

“Sem o mesário a eleição não acontecem, por isso são muito importantes. O benefício para a pessoa que trabalhar nas eleições como mesário, será o dobro de folgas no trabalho, pelo serviço prestado à Justiça Eleitoral”, explicou a chefe do Cartório Eleitoral, Vanessa Barroso.

Em Três Lagoas, apesar de ter vários voluntários, ainda assim se faz necessária a convocação pela Justiça Eleitoral de pessoas para trabalhar no dia das eleições. No município existem 16 locais de votações e 144 seções eleitorais. Ou seja, para este ano, serão necessários 576 mesários para atuar nas eleições 2024.

