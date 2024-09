Três Lagoas terá mais um dia de clima seco e altas temperaturas

Três Lagoas terá um dia de sol predominante nesta quinta-feira (19), com variação de nuvens, e não há previsão de chuva.

Conforme a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a situação climática é influenciada por um sistema de alta pressão que traz calor e baixa umidade ao Estado.

Os índices de umidade relativa do ar também estão preocupantes, variando entre 10% e 30%. Por isso, é fundamental que a população se mantenha hidratada, evite a exposição ao sol nos horários mais quentes e umidifique os ambientes internos.

Além disso, as condições climáticas atuais aumentam o risco de incêndios florestais, tornando imperativo que ninguém ateie fogo, já que isso configura crime ambiental.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 21°C, e a máxima pode chegar aos 38°C.

