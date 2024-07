Orçamento bilionário

Para o ano de 2025, Três Lagoas terá, mais uma vez, um orçamento de R$ 1,4 bilhão. A maior parte será destinada à Infraestrutura e serviços essenciais, como Saúde e Educação. No próximo ano, após as eleições, teremos um novo gestor no Executivo. Este terá que ser sábio e com uma experiência ímpar para poder investir corretamente e melhorar os pontos que nossa cidade mais precisa.

Primeira lagoa

Duas das três mais importantes lagoas já passaram por obras de revitalização. Conforme dito por vereadores na Câmara, a próxima será a Primeira Lagoa, que no ano que vem deve contar com um projeto de urbanização, garantindo que nossos cartões postais estejam, de fato, representando a cidade.

Pegando carona

Alguns pré-candidatos ao Legislativo em chapas aliadas ao PSDB estão tentando “pegar carona” na indefinição do nome ao vice do pré-candidato Cassiano Maia e tentar atrair holofotes. Em grupos de aplicativos de mensagem e em posts nas redes sociais, alguns atores políticos estão especulando informações que, até então, são desconhecidas por aliados e pelo núcleo duro da campanha.

Presidência da câmara

Os nomes que devem compor a chapa na disputa da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2025-2026 já estão sendo especulados nos bastidores. Caso eleitos, o atual líder do prefeito, Antônio Empke Júnior, o Tonhão, e o pré-candidato a vereador, Fernando Jurado, já estão sendo articulados pelo grupo dos tucanos - que tem maioria na Câmara, atualmente.

gafe

Durante visita ao Pantanal sul-matogrossense nesta semana, a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, cometeu uma gafe ao falar o nome do estado e esqueceu o “do Sul”, algo que deixa muitos nativos irados.