Três-lagoense é preso com 15,7 kg de maconha em Ivinhema

Um três-lagoense, de 34 anos, foi preso, no sábado (13), pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) da Polícia Militar. O homem foi flagrado transportando 15,7 kg de maconha em um ônibus, que fazia a linha Naviraí ao município de Ivinhema.

Os policiais do DOF estavam realizando patrulhamento na rodovia MS-141, em Ivinhema, quando avistaram o ônibus e deram ordem de parada. Durante a busca no interior do veículo, encontraram uma mochila contendo 3,6 kg de maconha com o suspeito. Ao inspecionarem o bagageiro do ônibus, descobriram mais 12,1 kg da mesma substância em uma mala pertencente ao homem.

Questionado sobre a droga, o suspeito afirmou que havia sido pago para viajar até Naviraí e buscar a droga, que seria levada para Três Lagoas. Ele foi preso em flagrante por tráfico e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, localizada a 328 km de distância de Três Lagoas.