Tribunal Eleitoral alerta para mensagem falsa sobre convocação de mesários

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) alerta para um golpe que tem usado o nome da Justiça Eleitoral para captar dados pessoais. A mensagem falsa, enviada por e-mail, notifica sobre a necessidade de acessar um link fraudulento, supostamente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para obter informações sobre a convocação de mesárias e mesários. O site produzido pelos golpistas solicita o CPF da pessoa para consulta sobre a convocação. O TRE-MS informa que a página é falsa e que a confirmação dos integrantes da mesa receptora de votos deve ser feita na área do(a) mesário(a), diretamente no site oficial do Tribunal.

A convocação dos colaboradores para as Eleições Municipais 2024 terminou em 7 de agosto. A Justiça Eleitoral Sul-mato-grossense já convocou mais de 27 mil mesárias e mesários, no entanto, pode haver novas convocações caso seja necessária alguma substituição. O TRE-MS faz a convocação por meios eletrônicos (WhatsApp e e-mail), e, na inviabilidade desses, mediante carta via Correio ou por oficial de justiça. A notificação do Tribunal solicita que a pessoa confirme a convocação na página oficial do TRE-MS, incluindo o número do título eleitoral e um código enviado na mensagem. Na página oficial, é possível fazer login utilizando as credenciais da plataforma Gov.br ou gerar um novo código, em caso de perda da senha. Ainda é permitido, a partir da digitação do nome e do título, saber se está entre os convocados para atuar no pleito de outubro ou não.

Para evitar cair em golpes, o TRE-MS orienta que convocadas e convocados só façam a confirmação para as eleições acessando a área do mesário na página oficial do Tribunal. Diferentemente do site do Tribunal, o link fraudulento é curto e exige um pedido urgente de confirmação do cadastro, típico de fraudes conhecidas como “phishing”. O termo que tem origem na palavra inglesa “fishing” (pesca) é usado para identificar mensagens atraentes com links maliciosos que têm o objetivo de enganar as vítimas para ter acesso aos seus dados pessoais.

Em caso de dúvida sobre a convocação, a pessoa ainda pode entrar em contato diretamente com os cartórios eleitorais. A confirmação para a mesa receptora de votos também pode ser feita presencialmente nos cartórios. A Justiça Eleitoral mantém uma página exclusiva dedicada às mesárias e aos mesários: no Canal do Mesário, é possível tirar dúvidas sobre as funções a serem desempenhadas no dia da eleição.

A mensagem falsa sobre a convocação como mesário também foi desmentida no Fato ou Boato, canal de checagem do TSE.

Veja o passo a passo para utilização das opções disponíveis na área do mesário:

1ª) “Confirmar convocação com código”

Basta inserir o código recebido para confirmar.

2ª) “Não sei meu código de confirmação”

Eleitor(a) que sabe que foi convocado(a), mas perdeu seu código;

Terá que preencher nome, título eleitoral e e-mail;

Se o e-mail bater com o do cadastro, o código será reenviado ao(à) eleitor(a);

Se o e-mail não bater, será orientado(a) a contatar o Cartório.

3ª) “Não sei se sou mesário ou mesária e gostaria de me informar”

Eleitor(a) que não sabe se foi convocado(a);

Eleitor(a) deverá preencher seu nome e título eleitoral;

Se estiver convocado(a), será orientado(a) a colocar seu e-mail (para ver se consegue o código de confirmação automaticamente ou se precisará contatar o Cartório);

Se não estiver convocado(a), terá ofertada a possibilidade de se inscrever como voluntário(a).

4ª) “Entrar com Gov.br”

Se o(a) convocado(a) clicar primeiro neste botão, será direcionado(a) à página de confirmação de convocação;

Depois acessará a “Página do(a) colaborador(a) JE”, que é uma página que permite a ele acessar informações sobre sua convocação e seu treinamento, onde consegue alterar seus dados de e-mail ou telefone, entre outros.

*Com informações do TRE-MS