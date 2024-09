TVC na Rua: estudantes da UFMS de Três Lagoas cobram melhorias na iluminação

Os alunos do curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus Três Lagoas, estão reivindicando melhorias na infraestrutura do campus devido à falta de iluminação e à ausência de grades ou cercamento de proteção ao redor do prédio.

Os universitários protestaram de maneira inusitada ao comemorarem o aniversário de um ano sem energia elétrica no local. Conforme mostram as imagens o evento incluiu uma celebração com parabéns e bolo com velas. Entre as principais preocupações expressas pelos estudantes está a segurança das mulheres, uma vez que não há muros ao redor da unidade.

A equipe de redação do JPNews entrou em contato com a reitoria da UFMS, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

