TVC na Rua: moradores da rua Urias Ribeiro sofrem com alagamentos

Nos últimos dias, as chuvas têm se tornado uma ocorrência frequente, e os moradores das ruas não pavimentadas, em destaque o bairro Montanini, em Três Lagoas, têm expressado suas queixas sobre os transtornos enfrentados, principalmente na rua Urias Ribeiro.

O problema que se destaca é o excesso de barro, que transforma as ruas em um verdadeiro lamaçal. Isso não apenas aumenta o risco de os carros atolarem, mas também representa perigo para os ciclistas, que podem escorregar e sujar-se facilmente. Até mesmo andar a pé torna-se uma tarefa complicada.

A Prefeitura de Três Lagoas tem ciência dessas dificuldades em ruas não pavimentadas, principalmente em períodos mais chuvosos. Porém, além de manutenções constantes por parte das equipes do departamento de serviço públicos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) está com 15 obras de pavimentação e drenagem ativas, em diversos bairros do município.

