UFMS de Três Lagoas abre inscrição de cursinho pré-vestibular

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus de Três Lagoas, está com inscrições abertas para o cursinho pré-vestibular e preparatório para o Enem "Adapte". O curso é uma oportunidade para estudantes que pretendem ingressar no ensino superior.

Podem participar do cursinho pessoas de qualquer idade, desde que estejam aptas a fazer vestibulares e o Enem, com preferência para estudantes que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. São oferecidas 50 vagas, e as aulas acontecem na unidade 2 da UFMS, em Três Lagoas.

Os professores são estudantes universitários, que ministram as diversas matérias abordadas tanto no vestibular quanto no Enem. As aulas serão realizadas às quintas-feiras, das 18h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h, até o final de novembro de 2024.

As inscrições podem ser feitas através do link: tinyurl.com/CursinhoADAPTE. Outras dúvidas podem ser enviadas para o e-mail da coordenadora do cursinho, Kaelly Saraiva, no endereço: [email protected].

