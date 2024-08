UFMS inaugura Hub de Inovação em Três Lagoas

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) inaugurou, nesta terça-feira (27), o primeiro Hub de Inovação de Três Lagoas e da universidade. O espaço está localizado no Campus I da unidade, em Três Lagoas. O objetivo é oferecer oportunidades para potencializar ideias e negócios de pequenas, médias e grandes empresas da região.

O Hub de Inovação oferece diversos programas, como o "Empresa Júnior", voltado para alunos da universidade; o "Empresa Incubada", destinado a empresas com CNPJ que precisam de suporte; o "Pré-Incubação", que auxilia empresas na transição de CPF para CNPJ; e o "Inovação Aberta", que conecta empresas com desafios tecnológicos a mais de 3 mil startups, facilitando a busca por soluções e a integração com a universidade.

O Hub de Inovação é oferecido de forma gratuita não apenas para a comunidade acadêmica, mas também para toda a sociedade de Três Lagoas e região. O espaço já conta com a participação de duas startups e está com as portas abertas para qualquer empresa ou pessoa interessada em desenvolver suas ideias e impulsionar seus negócios.

A construção do espaço contou com a colaboração de diversas entidades de Três Lagoas, todas unidas em um único objetivo: fortalecer o desenvolvimento de empresas de todos os tamanhos e apoiar pessoas interessadas em empreender.

Veja mais na reportagem abaixo: