Umidade do ar chega a 15% em Três Lagoas e deixa clima de deserto

O clima continua seco, e registra valores da umidade relativa do ar abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana.

No domingo (28), a umidade relativa do ar chegou a níveis alarmantes: 15%, em Três Lagoas. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), para esta semana espera-se valores ainda mais baixos de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%.

A baixa umidade do ar afeta de forma significativa o organismo humano. Garganta irritada, sangramento nasal, doenças respiratórias (como rinite e asma), dor de cabeça, sensação de areia nos olhos e pele ressecada são alguns dos sintomas que podem surgir.

A previsão do tempo indica que a segunda-feira (29) será de calor e de tempo firme, e não tem previsão de chuva para a semana.