União entre Conseg e sociedade fortalece segurança em Três Lagoas

O Conselho Interativo de Segurança da Microrregião Leste do Estado de Mato Grosso do Sul (Conseg) em conjunto com a sociedade realizam ações que visam fortalecer a segurança na área urbana e rural, no estado, inclusive em Três Lagoas.

No dia 16 de julho, o Conseg fez doação de 22 sacos de ração de 20 kg e cinco coleiras antiparasitárias para os cães da guarda, além de materiais de inteligência ao Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas. Segundo o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas, Eurides Silveira, a doação foi para suprir a necessidade da unidade.

“O conselho é composto pela sociedade. Além de doações, o conselho oferta cursos de qualificação para os policiais de todas as unidades de segurança do município. No curso de drone já foram capacitados 150 profissionais. E devemos qualificar mais umas 70 pessoas”, explicou Eurides Silveira.

