Usina Jupiá está com inscrições abertas para estágio em Três Lagoas

A CTG Brasil lança o Programa de Estágio 2025 com vagas disponíveis para Três Lagoas, na Usina Jupiá. Ao todo, são mais de 25 oportunidades para estudantes de graduação dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia, Psicologia, dentre outras e estudantes de cursos técnicos, como Elétrica, Eletrotécnica, Eletrônica, Mecânica e Eletromecânica.

Para participar, é necessário ter previsão de conclusão do curso em dezembro de 2025 ou 2026 e idade a partir dos 18 anos. As oportunidades também estão disponíveis nas cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR), Chavantes (SP), Ilha Solteira (SP), Piraju (SP) e cidades do entorno do complexo Eólico Serra da Palmeira.

Os interessados podem se candidatar por meio do site. As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de setembro. O processo de seleção dos candidatos será virtual e envolverá testes, entrevistas com o time de Recrutamento e Seleção, painel com os gestores e entrevista com os líderes de cada área de estágio. É desejável conhecimento de inglês, pacote Office e Power BI (não eliminatórios). O programa valorizará habilidades como senso de dono, o cuidado com pessoas, adaptabilidade, agilidade, perfil colaborativo e eficiência.

Os selecionados receberão bolsa compatível com o praticado no mercado e benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, assistência média e odontológica.

*Com informações da assessoria da CTG Brasil