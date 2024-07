Usuários de PrEP podem se vacinar contra o HPV

O Ministério da Saúde anunciou, por meio da Nota Técnica nº 101/2024, uma mudança no público-alvo da imunização contra o papilomavírus humano (HPV) e incluiu o grupo de usuários da profilaxia pré-exposição (PrEP).

A vacina protege contra quatro sorotipos do HPV, que causam as verrugas e os cânceres genitais, que são acometidos por pessoas que mantém relações sexuais desprotegidas. Diferente do Programa Nacional de Imunizações (PNI), o esquema vacinal para este novo grupo será de três doses, no intervalo de 2 e 6 meses.

Além dos usuários de PrEP, a vacina também é recomendada a crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos, pessoas imunossuprimidas e vítimas de violência sexual com idade máxima de 45 anos.

Em Três Lagoas, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), apenas 144 pessoas estão cadastradas para usar a PrEP, mas apenas 75 deles adotam o uso contínuo, que é essencial para manter a proteção contra a doença.

O medicamento é gratuito pelo SUS, e previne a transmissão do HIV durante as relações sexuais, sendo recomendado a grupos em situação de maior vulnerabilidade a essa contaminação.

O Ministério da Saúde incorporou este método preventivo em 2016 e, desde então, ele tem sido atuante no combate ao vírus, como afirma a infectologista Renata Congro. “A PrEP é uma combinação de dois antirretrovirais no comprimido.

O objetivo é ofertar este medicamento a pessoas que são HIV negativas, com o intuito de elas não adquiriram a infecção pelo vírus. Essa terapia é muito importante, mas até o momento ela só chegou a 10% das cidades brasileiras.”

A PrEP é recomendada para pessoas entre 15 e 45 anos, com diagnóstico negativo para HIV.

Interessados podem se dirigir à sede do programa, localizada na Rua Maria Queiroz Moreira, nº 233, bairro Santos Dumont e fazer o cadastro

