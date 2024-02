Vacina contra dengue é ampliada para adolescentes de até 14 anos a partir desta terça em Três Lagoas

A partir desta terça-feira (27), a vacinação contra a dengue será estendida para adolescentes com idade até 14 anos, em Três Lagoas. A ampliação do público foi uma orientação da Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso do Sul, através da resolução nº 179/SES/MS.

Anteriormente, o imunizante estava disponível somente para crianças de 10 a 11 anos. O aumento da oferta visa a redução das hospitalizações e óbitos decorrentes das infecções pelos vírus da dengue na população-alvo para a vacinação. De acordo com o Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), a meta é de 90% para o esquema completo da vacinação contra a dengue no país.

Com a antiga faixa etária de vacinação, o município contabilizava 3.896 jovens aptos a receber a vacina. Com a ampliação da idade, serão 9.600 crianças e adolescentes que devem ser vacinados. Segundo a Central de Imunização, até a manhã desta segunda-feira (26), foram imunizadas apenas 601 crianças contra a dengue.

O imunizante estará disponível para todos os pertencentes do grupo prioritário da vacina, nesta terça-feira, em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) de Três Lagoas. Confira o endereço e horário de funcionamento das USFs.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas