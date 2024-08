Vendas de umidificadores aumentam em Três Lagoas

Em Três Lagoas, a umidade relativa do ar prevaleceu em níveis alarmantes de apenas 11% por cinco dias seguidos. O tempo seco aumentou a procura por umidificadores, que já estão se esgotando em algumas lojas da cidade.

O gerente de uma farmácia local, Pedro Thiago, relatou um aumento na procura por esses aparelhos, que custam entre R$ 145 e R$ 208. "Houve um aumento de cerca de 45% nas vendas. A cada 1h a 1h30, um cliente chega à loja à procura de umidificadores".

A farmacêutica Maria Aparecida de Souza comprou um umidificador para a casa dela para aliviar os efeitos do ar seco. "Por causa do tempo seco, o nariz fica muito ressecado, o que pode favorecer a rinite e a sinusite. O umidificador melhora a qualidade de vida, principalmente durante a noite, pois ajuda a aliviar a coceira no nariz e melhora o sono. Isso faz uma grande diferença na qualidade de vida da família em casa".

O ar com baixa umidade pode ressecar as vias respiratórias e causar problemas de saúde, pois o organismo precisa de um ambiente umedecido para respirar bem. "É essencial usar um umidificador para pessoas que sofrem de doenças respiratórias, como asma, rinite e sinusite, porque o ar seco resseca a mucosa nasal, o que pode agravar os sintomas. O umidificador ajuda a umedecer o ambiente e a mucosa nasal, melhorando assim os sintomas. É recomendável usá-lo durante a noite, mantendo uma distância adequada da cama, e também no ambiente de trabalho”, explica a farmacêutica.

A previsão é que o clima seco continue até setembro, quando começa o período de chuvas. Embora haja uma pequena chance de chuva neste final de semana, nos dias 24 e 25 de agosto, ela não deverá resolver o problema.

O meteorologista Vinicius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), confirma que o tempo seco ainda vai persistir. "A baixa umidade está associada a uma massa de ar muito seca. Inicialmente, essa massa de ar entrou fria, mas acabou se transformando em uma massa de ar quente e seca. Com o passar dos dias, as temperaturas aumentam muito e a umidade diminui consideravelmente, chegando a valores de 10% a 11%. Em Chapadão do Sul, foi registrado um índice de umidade de 9%, um nível extremamente baixo que representa perigo para a população".

Veja a reportagem abaixo: