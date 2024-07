Vereador cobra aumento do efetivo e mais viaturas para a Polícia Militar

Na sessão dessa terça-feira (2), na Câmara Municipal de Três Lagoas, o vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, apresentou uma indicação para melhorar as condições de trabalho do 2º Batalhão da Polícia Militar.

O vereador disse que vai se reunir nesta quarta-feira (3), com o deputado estadual Coronel Davi e com o comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Renato, para solicitar apoio para que a demanda possa ser atendida pelo Governo do Estado.

O parlamentar reivindica que os remanescentes do último concurso para soldado da Polícia Militar sejam convocados. Além disso, quer que o 2º Batalhão seja um polo de formação dos novos soldados.

“Hoje o efetivo de Três Lagoa é muito baixo, precisamos aumentar com urgência, para que Três Lagoas tenha mais segurança. É preciso aumentar o policiamento preventivo”, destacou.

Além do efetivo, o vereador cobrou ainda mais viaturas para a Polícia Militar. “As viaturas atuais estão desgastadas e tendo manutenção constantemente. É preciso aumentar o número de viaturas nas ruas”, frisou.

