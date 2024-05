Vereadora apresenta projeto para expansão do plantio de árvores em Três Lagoas

Preocupada com o Meio Ambiente e as consequências das mudanças climáticas, a vereadora Evalda Reis apresentou também, nesta semana, um projeto de lei para que a Prefeitura de Três Lagoas amplie o plantio de árvores no município.

Apesar da prefeitura ter um projeto de arborização em andamento em Três Lagoas, a vereadora entende que é preciso ampliar o plantio na cidade. “O projeto fala disso, para que a população tenha um conhecimento maior, e tenha responsáveis e técnicos que ensinem o plantio das árvores, de como cuidar e zelar”, pontou a vereadora.

Em abril deste ano, a Organização das Nações Unidas (ONU), reconhece Três Lagoas como uma das 34 cidades do Brasil com gestão de excelência em arborização. O programa reconheceu 200 cidades no mundo, entre elas, as brasileiras, duas em Mato Grosso do Sul, Três lagoas e Campo Grande.

O biólogo da Secretaria do Meio Ambiente, André de Figueiredo Vilar explicou que a pasta começou, no início do ano, o plantio de mil árvores em Três Lagoas. Para o biólogo, o município é uma cidade bem arborizada. “É uma certificação internacional que privilegia cidades que tenham melhor gestão na arborização urbana”, destacou.

