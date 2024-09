Vitória conquista a prata no atletismo brasileiro sub-18

Vitória Barreto da Silva, de 18 anos, conquistou a medalha de prata na modalidade de arremesso de peso durante o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18, disputado em Recife (PE).

A atleta de Três Lagoas arremessou o peso de três quilos e conquistou a marca de 14,40 m. O ouro ficou com a atleta do Espírito Santo, que arremessou para 16,02 m.

Mesmo sendo destaque no torneio nacional, Vitória não gostou muito do resultado, já que o primeiro lugar garantia o acesso para o Campeonato Sul-Americano de Atletismo. “Queria o primeiro lugar, mas não veio, agora resta treinar e focar para os Jogos Escolares da Juventude, em João Pessoa (PB), onde eu busco o ouro nesta competição”, pontuou a atleta.

Vale lembrar que, em 2025, a atleta de Três Lagoas não competirá mais no arremesso de peso com três quilos, pois, por conta da idade, Vitória Barreto passará a disputar com o peso de quatro quilos. O técnico Reynaldo Abraão lamentou que Vitória não conseguiu índice para compor a seleção brasileira de atletismo. “Agora é foco para os Jogos Escolares da Juventude em novembro, em João Pessoa (PB)”.