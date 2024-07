Vizinhas cospem no chão se ofendem e trocam tapas no Interlagos

Uma briga entre vizinhas terminou em costela quebrada e “cusparada” nesta quarta-feira (3), no bairro Interlagos, região Oeste de Três Lagoas (MS).

A briga que teria começado no período da manhã, na rua João Mendes, acabou com a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionados para comparecer na Unidade Básica de Saúde Familiar (UBS-F) daquele bairro, após uma das envolvidas, buscar atendimento médico no período da tarde.

Continue Lendo...

Durante a manhã de quarta-feira, uma mulher de 30 anos e outra de 60 anos, teriam partido para a briga, após um desentendimento entre ambas. Para a Polícia Militar, a mulher de 30 anos, contou que passava na frente da casa de uma vizinha, quando a vizinha de 60 anos, teria cuspido no chão e dito; “A carniça está passando”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a mulher de 30 anos, ela teria ido tirar satisfação com a vizinha, quando uma irmã acusada, teria lhe segurado e a acusada passado a lhe agredir, com tapas e puxões de cabelo, resultando em hematomas nos braços.

Procurada pela Polícia Militar que teria sido chamado pela vítima, a mulher de 60 anos, contou que estaria na frente de sua residência, quando a mulher de 30 anos, teria passado em frente à sua residência e passado a lhe ofender e posteriormente cuspido no chão, ato esse praticado pela mulher de 60 anos, e que após tal ato, a suposta vítima, teria partido para cima dela, e que sua irmã teria ajudado separando a briga.

Após a PM ir ao local e registrar o boletim de ocorrência por vias de fato na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), inda no período da manhã, novamente a PM precisou ir até ao bairro Interlagos, por um mulher de 30 anos, teria dado entrada na UBS-F, com uma costela fratura, após uma briga com a vizinha no período da manhã.

O Samu foi chamado até a unidade de saúde e a Polícia Militar acionada, após ouvir a história da paciente, os militares deslocaram até a Depac, onde realizaram a complementação do boletim de ocorrência e a mulher de 30 anos, foi levada para o Hospital Auxiliadora, ode seria submetida a exame de raio-x.