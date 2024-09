Zona Eleitoral da escola Jomap é relocada temporariamente para a Apae

Na primeira semana de outubro, dia 6, ocorrerão as eleições municipais. No entanto, os eleitores que costumavam votar na Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap) passaram por uma alteração no local de votação.

Devido às reformas que estão em andamento na instituição, os votantes serão designados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas (Apae), em caráter temporário. A unidade está localizada na rua Generoso Siqueira, número 798, no Centro.

Continue Lendo...

Desta forma, a Justiça Eleitoral orienta que todos os eleitores consultem, com antecedência, o seu local de votação. A consulta pode ser feita pelo site da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título, que também serve como documento oficial no dia da votação, desde que contenha a foto do eleitor.