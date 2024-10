1ª turma de Medicina Veterinária da UFMS realiza congresso

A primeira turma de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Paranaíba, realiza o VetCon, congresso para alunos de medicina veterinária, e promete fortalecer os laços entre estudantes e profissionais da área através de uma série de palestras.

O VetCon tem como objetivo promover a interação entre as faculdades de medicina veterinária, compartilhar experiências e discutir diferentes áreas de atuação do profissional da área e será realizado no dia 22 de novembro das 8h às 17h.

Considerando a dificuldade de deslocamento para algumas instituições, a organização do evento se compromete a disponibilizar um link para a transmissão ao vivo, permitindo que um maior número de pessoas possa participar e ter acesso ao conteúdo das palestras.

Os participantes poderão explorar diversas áreas de atuação, como a atuação do médico veterinário em batalhões da Polícia Militar, frigoríficos, cuidados com animais silvestres, entre outros campos. Profissionais renomados da área compartilharão suas experiências e oferecerão insights sobre como ingressar e se destacar em cada uma dessas especialidades.

Projeto de extensão

Recentemente o curso desenvolveu um projeto voltado para a capacitação de pessoas interessadas em realizar a criação de abelhas sem ferrão. “Muitas pessoas não conhecem sobre a criação de abelhas e acabam iniciando-a de uma forma inadequada. Então a gente idealizou esse curso para que as pessoas entendam a biologia das abelhas, a importância dela para o nosso ecossistema e qual a forma correta de se iniciar a atividade e realizar o manejo”, explica a professora Gabriela Puhl Rodrigues

O projeto Criação e Manejo de Abelhas sem Ferrão tem a proposta de capacitar as pessoas para que sejam capazes de cultivar abelhas preservando a natureza. Em duas etapas, os participantes são instruídos sobre a criação correta de abelhas.