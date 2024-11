Coespa de Basquete e torneio de futsal movimentam Esporte em novembro

A Secretaria de Esportes de Paranaíba promove neste mês de novembro a Coespa de Basquete, com competições que vão de quarta-feira (6) até sábado (9), e está sendo sediada nas escolas Major e Objetivo. São cerca de 50 partidas entre as categorias mirim, infantil e fraldinha. Segundo a Secretaria, a participação das escolas e professores é fundamental para incentivar o envolvimento dos jovens no esporte desde cedo, proporcionando um ambiente saudável de competição e aprendizado.

Outro destaque é o Campeonato Regional de Futsal “Prata da Casa”, que começou na segunda-feira (4) e seguirá até o final do mês. O torneio reúne 12 equipes, com cinco times de Paranaíba e outros de cidades vizinhas como Aporé, Cassilândia e Iturama. Os jogos acontecem na Escola Aracilda, e para participar, cada atleta deve representar sua cidade de origem, promovendo um ambiente competitivo e justo.

Além dos torneios de basquete e futsal, a Secretaria já planeja novos eventos esportivos para dezembro, garantindo que o ano termine com mais celebrações do esporte e com perspectivas de uma agenda ainda mais ativa para 2025.

Assista: