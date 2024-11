Declaração do rebanho deve ser feita até dia 30 de novembro

SAÚDE

Lions Clube de Paranaíba promove ação de prevenção ao diabetes neste sábado

Neste sábado (9) o Lions Clube de Paranaíba realiza uma ação de conscientização e prevenção do diabetes na Praça da República, das 9h às 11h. Em parceria com o curso técnico de enfermagem do CETEPS, a campanha vai oferecer gratuitamente exames de glicemia e aferição da pressão arterial, promovendo um alerta sobre os riscos do […]